Verkehrsunfallflucht auf dem McDonald's Parkplatz in Gerolstein Am Sonntag, den 19.09.2021, gegen 16:00 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz des McDonald's in Gerolstein zu einem Verkehrsunfall, woraufhin sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug stößt der Unfallverursacher seine Fahrzeugtür gegen das sich links von ihm befindliche Fahrzeug. Hierbei entsteht Sachschaden am anderen unfallbeteiligten PKW. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



