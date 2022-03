Wittlich

Verkehrsunfallflucht auf Bungert-Parkplatz – Zeugen gesucht

Am Freitag den 04.03.2022 ereignete sich in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:35 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Bungert in Wittlich ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.