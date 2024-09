Bitburg

Verkehrsunfallflucht an der Römermauer

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Sonntag, 08.09.2024, in der Zeit von 09:00 – 19:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz an der Römermauer in Bitburg eine Verkehrsunfallflucht.