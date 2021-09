Verkehrsunfallflucht am Sportplatz in Zell – Zeugen gesucht

In der Zeit von Freitag, 03.09.2021, 20:15 Uhr bis Samstag, 04.09.2021, 01:45 Uhr kam es in der Nähe des Sportplatzes in Zell zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein am Fahrbahnrand geparkter PKW, weißer Mazda, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Heckbereich erheblich beschädigt. Durch den Verkehrsunfall dürfte am unbekannten PKW ebenfalls ein Sachschaden entstanden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Aufgrund der an der Unfallörtlichkeit aufgefundene Fahrzeugteile, dürfte es sich vermutlich um einen dunkelblauen PKW handeln.

Am Freitagabend fand auf dem Sportplatz das Meisterschaftsspiel zwischen der zweiten Mannschaft der SG Zell/Bullay-Alf und der zweiten Mannschaft des SV Lüxem statt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Fahrzeugführer und dem PKW machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Zell unter 06542/98670 zu wenden.



Rückfragen bitte an:Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell



Telefon: 06542-9867-0

pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell