Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

BAB 1, AS Föhren (ots) – Am Montag, 23.09.2024 ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der BAB 1, FR Wittlich, Höhe Anschlussstelle Föhren in dortigem Baustellenbereich ein Verkehrsunfall, wobei ein Kleinwagen trotz seiner Wartepflicht (Stopp-Schild Z. 206) und hoher Verkehrsdichte von der Behelfsauffahrt Föhren kommend auf den rechten Fahrstreifen in FR Wittlich auffuhr.