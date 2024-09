Wittlich

Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Samstag, den 21. September kam es auf dem E-Center Parkplatz in der Römerstraße in Wittlich zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.