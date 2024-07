Hetzerath

Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am Montag, 29.07.2024, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Bahnhofstraße in Hetzerath auf Höhe des dortigen Baustofffachhandels.