Am 19.07.2024 ereignete sich in der Zeit von 11:00-11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Centershop in Niederprüm eine Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein weißer PKW, der mit Werbung eines Pflegedienstes versehen war, im Verlaufe eines Ausparkmanövers durch einen roten PKW an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort in unbekannte Richtung. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Rufnummer 06551/9420 oder via Email über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



