Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 27.06.2024 gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des HIT-Supermarktes in der Mehrener Straße in Daun zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort.