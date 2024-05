Ein 33-jähriger Fahrer eines blauen Mercedes-Benz befuhr am Freitag, 31.05.2024, gegen 07.00 Uhr, die L 52 von Hasborn in Richtung Wittlich (Grünewald).

In der obersten Linkskurve kam ihm ein weißer SUV, der Marke Audi, Q-Model, auf seiner Fahrspur entgegen.

Der Mercedes-Benz-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Dadurch kam er von der Fahrbahn ab. Der Mercedes-Benz wurde leicht beschädigt.

Zu einer Kollision mit dem Audi kam es nicht.

Der Fahrer des Audi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugenhinweise und insbesondere der Fahrer des weißen Audis werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



