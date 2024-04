Am Montag, 08.04.2024 gegen 11:30 befuhr ein LKW, vermutlich Mercedes Actros, die L 16 kommend aus Richtung Winterspelt-Steinebrück in Richtung Winterspelt-Wallmerath.

Zwischen den Ortsteilen Hasselbach und Wallmerath kam es zwischen dem LKW und einem entgegenkommenden Traktor zur Kollision des jeweiligen linken Außenspiegels.

Der LKW fuhr daraufhin unvermindert weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle.



Durch den Unfall abgebrochene Fahrzeugteile des unfallflüchtigen LKW wurden zur weiteren Überprüfung sichergestellt. Die aufgefundenen Fahrzeugteile stammen von einem Mercedes Actros.



Die Gesamtschadenshöhe dürfte ca. 1000 Euro betragen.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



