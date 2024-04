Anzeige

Nach der Kollision flüchtete der PKW vermutlich weiter über die B51 in Fahrtrichtung Olzheim oder die L23 in Richtung Reuth. Insgesamt wurden zwei PKW und der Auflieger des LKW's beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem flüchtenden PKW um einen anthrazitfarbenen/grauen Toyota Landcruiser (Modell J12) handeln. Dieser dürfte über die gesamte Fahrerseite massive Beschädigungen aufweisen. Zeugen des Sachverhaltes oder Personen, die das Fahrzeug festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



