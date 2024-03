Am frühen Morgen des Ostersonntags, 31.03.2024, bis 07.20 Uhr, befuhr ein/e unbekannte/r Pkw-Fahrer/in mit seinem dunklen Hyundai die B49 / L53, vom Stadtgebiet Wittlich kommend, in Richtung Wengerohr.

In Höhe der beiden linksseitigen Zufahrten zur BAB A1 befanden sich auf diesem geraden Teilstück der B 49 Fahrbahnteiler, die die rechte Fahrspur von der mittleren Abbiege-/Einbiegespur trennten.

Der Hyundai kollidierte mit einem zwischen der rechten Fahrspur und der Abbiegespur befindlichen Rohrpfosten und fuhr anschließend auf den beginnenden sowie ansteigenden Fahrbahnteiler auf.

Durch die Kollision wurde der Pkw erheblich und das Verkehrszeichen sowie der Fahrbahnteiler beschädigt. Der/Die Hyundai-Fahrer/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zahlreiche Fahrzeugteile konnten aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Straßenmeisterei Wittlich befand sich zwecks Beseitigung der Gefahrenstelle im Einsatz.



Der/Die Unfallverursacher/in oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 in Verbindung zu setzen.



