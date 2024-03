Manderscheid

Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Durch den Geschädigten wurde am 11.03.2024 gegen 14:00 Uhr festgestellt, dass ein Begrenzungsstein auf dem Parkplatz in der Klosterstraße in Manderscheid beschädigt wurde.