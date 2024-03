Am 05.03.2024 gegen 13 Uhr ereignete sich im Ortsteil Bombogen eine Verkehrsunfallflucht.



Nach Angaben von Augenzeugen wendete ein PKW mit Anhänger auf der Berlinger Straße Höhe Hausnummer 3. Hierbei touchierte dieses Gespann mit dem Anhänger die Mauer des Anwesend und beschädigte diese.

Anschließend setzte der Fahrer die Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Gespann handelt es sich um einen Mercedes Benz (C oder E-Klasse), älteres Modell in der Farbe Grau (amtliches Kennzeichen beginnend mit BKS) und einem Anhänger mit einem festen Aufbau der Farbe Gelb.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



