Am Mittwoch, den 31.01.2024, im Zeitraum von 07:56 Uhr – 09:56 Uhr, kam es in Bullay, im Bereich der Zandtstraße, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Symbolbild Foto: dpa

Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter grauer Opel Astra durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und auf der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise über den Unfallverursacher bei der Polizei Zell unter der Tel: 06542/9867-0 oder per Mail an pizell.wache@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

-Pressestelle-



Telefon: 06542-98670

Email: pizell.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell