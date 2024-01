Fleringen. Baselt (ots) – Am 26.01.2024 fuhr gegen ca. 07:05 Uhr eine Fahrerin mit ihrem PKW über die K170 aus Richtung Fleringen kommend in Fahrtrichtung Ortsteil Baselt.

Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Im in Höhe einer Kurve unweit der ersten Wohnhäuser von Baselt kam ihr ein weißer LKW entgegen. Beim Passieren des PKW's kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierdurch wurde der PKW an der Fahrerseite beschädigt. Nach der Kollision setzte der LKW seine Fahrt in Richtung Fleringen fort. Die bisherigen Ermittlungen lassen vermuten, dass der Unfall durch einen vom LKW mitgeführten Anhänger verursacht wurde. Zeugen, die den in Rede stehenden LKW zum Tatzeitpunkt im Bereich der Ortslage Fleringen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.-Nr.: 06551/942-0

Fax: 06551/942-50

E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell