Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Klein-LKW (7,5t) handeln.

Zeugen die Angaben zum Fahrzeug oder verantwortlichen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zell unter der Rufnummer 06542/9867-0 oder per Email an pizell.wache@polizei.rlp.de zu melden.



