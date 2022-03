Durch einen unbekannten Täter, wurde in der Nacht vom Montag, 28.03.22 auf den 29.03.22 gegen etwa 3:15 Uhr ein Zaun „Im Langenbaar“ in 54587 Lissendorf beschädigt.

Vermutlich ist ein silberner Mercedes älteren Modells gegen den Zaun gefahren.

Bei dem Kennzeichen des Fahrzeugs soll es sich um ein BIT-Kennzeichen handeln.



Der Fahrer des silbernen Mercedes, sowie Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem silbernen Mercedes geben können,

werden gebeten sich mit der Polizei Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



