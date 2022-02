Am frühen Morgen des 24.02.2022, gegen 06:40 Uhr, kam es auf der L 16 in Pantenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Zwei Fahrzeuge kollidieren mit den jeweiligen linken Außenspiegeln. Da ein Fahrzeug die Fahrt fortsetzt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, konnten vor Ort zwischen den beiden Unfallbeteiligten keine Personalien ausgetauscht werden. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Mercedes Vito, älteres Modell, handeln.



Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der 06571/926-0 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.



