Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Wohnmobils befuhr die Gewerkschaftsstraße von Esch kommend in Fahrtrichtung Stadtkyll. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr scherte das Heck des Wohnmobils aus, sodass ein entgegenkommender Pkw-Fahrer über einen Bordstein ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei wurde der vordere Reifen des Pkws stark beschädigt. Der Fahrzeugführer des Wohnmobils entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.



