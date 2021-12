Im Zeitraum vom 17.12.2021, 11:30 Uhr bis zum 20.12.2021, 14:30 Uhr ereignete sich auf der A 60 bei Autobahnkilometer 2,5 in Höhe Winterspelt Fahrtrichtung Prüm eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Dabei wurde die Schutzplanke erheblich beschädigt. Des Weiteren dürfte der unfallverursachende Lkw ebenfalls erheblich im Bereich der rechten Seite beschädigt sein. Auf der Fahrbahn war im weiteren Verlauf eine Kraftstoffspur erkennbar. Diese verläuft von der Unfallörtlichkeit bis zu nächsten Nothaltebucht.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.



