Prüm

Verkehrsunfallflucht

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 20. Dezember 2021 ------------------------------------------------------------ Am 14.12.2021 zwischen 14:30 Uhr und 19:10 Uhr befuhr das unfallbeteiligte, unbekannte Fahrzeug den Kreuzerweg in Prüm aus Richtung B410 kommend in Fahrtrichtung Fuhrweg.