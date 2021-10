Am Freitag den 29.10.2021, gegen 17:03 Uhr, wurde ein umgestürzter Telefonmast im Kreuzungsbereich der K80 / B421, in Nähe der Ortschaft Scheid gemeldet.

Dem Schadensbild nach zu urteilen verfing sich ein größeres Fahrzeug beim Abbiegen im Telefonkabel, dass von Mast zu Mast über die Fahrbahn gespannt war. Da das Kabel nicht riss, wurde der Telefonmast zum umstürzen gebracht.

Laut Zeugen lag der Telefonmast bereits um 13:15 Uhr quer über der Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich an der Unfallstelle ein weißer Transporter, sowie ein Mann mittleren Alters, der sich am Mast zu schaffen machte.

Die Gefahrenstelle wurde von der Feuerwehr beseitigt und die Wiederherstellung der Telefonverbindung wurde über die Telekom veranlasst.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/942-0 in Verbindung zu setzen.



