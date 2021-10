Wittlich (ots).



Im Zeitraum von Donnerstag, 14.10.2021, 21:20 Uhr bis Freitag, 15.10.2021, 05:45 Uhr wurde auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Dr. Oetker in der Dr.-Oetker-Straße ein schwarzer BMW der 5er Reihe beschädigt. Den Unfallspuren zufolge ist ein Fahrzeug entweder beim Ein- oder Ausparken in die rechts neben dem geschädigten BMW gelegene Parkbucht, gegen den geparkten BMW gestoßen und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell