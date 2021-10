Am Dienstag, 12.10.2021, gegen 17.00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Rollerfahrer den Verkehrskreisel der L53 / Höhe St. Paul. Eine Pkw-Fahrerin fuhr aus Richtung Altrich in den Verkehrskreisel ein und missachtete dabei die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen Rollerfahrers.

Wittlich (ots).



Am Dienstag, 12.10.2021, gegen 17.00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Rollerfahrer den Verkehrskreisel der L53 / Höhe St. Paul.

Eine Pkw-Fahrerin fuhr aus Richtung Altrich in den Verkehrskreisel ein und missachtete dabei die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen Rollerfahrers.

Der Rollerfahrer bremste ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte.

Die Fahrerin des kupferfarbenen Pkw, VW Beetle, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Rollerfahrer wurde nicht verletzt, es entstand leichter Sachschaden am Roller.

Die Beetle-Fahrerin und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 zu melden.



