Maring-Noviand

Verkehrsunfallflucht

Am 27.09.2021 ereignete sich gegen 17:45 Uhr in Maring-Noviand in der Straße „Zum Brauneberg“ ein Verkehrsunfall, bei dem ein entlang der Straße parkendes Fahrzeug im Heckbereich erheblich beschädigt wurde.