Am Samstag, den 11.09.2021, kam es gegen 16:45 Uhr auf der K119 zwischen Schloßheck und Lünebach zu einem Verkehrsunfall mit gestürztem Motorradfahrer.

Laut Zeugenaussagen soll ein bislang flüchtiger Pkw- Fahrer im Einmündungsbereich zur K120 die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet haben, wodurch dieser zu Sturz gekommen sei. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi A5 handeln. Der besagte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Der Motorradfahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt.



Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Prüm (Tel: 06551/9420) zu wenden.



