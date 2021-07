Ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein älterer weißer Kleintransporter mit Anhänger und grauer Plane, befährt am Mi. 07.07.21, gegen 12:30 Uhr, in Gerolstein die Lindenstraße in Richtung stadteinwärts.

Gerolstein (ots). Ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein älterer weißer Kleintransporter mit Anhänger und grauer Plane, befährt am Mi., 07.07.21, gegen 12:30 Uhr, in Gerolstein die Lindenstraße in Richtung stadteinwärts. Trotz Gegenverkehr fährt das Transporter-Anhänger-gespann an zwei parkenden Fahrzeugen vorbei. Hierbei wird, vermutlich durch den Anhänger, der Außenspiegel eines der beiden parkenden Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person und zum Unfallgeschehen zu hinterlassen.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-95260 oder an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.



