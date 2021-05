Am Donnerstag, 06.05.2021, in der Zeit zwischen 07h50 und 09h10, beschädigte der Fahrzeugführer eines bislang unbekannten Fahrzeuges einen vor dem Krankenhaus Bernkastel-Kues ordnungsgemäß abgestellten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.





Der Verkehrsunfall dürfte sich infolge eines Ein-/Ausparkmanövers ereignet haben.



Die Polizei fragt:



Wer hat in dem vorgenannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht, welche mit dem zugrundeliegenden Verkehrsunfallgeschehen in Verbindung stehen könnten.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues oder jede andere Polizeidienststelle.



