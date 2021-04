Am Mittwoch, den 21.04.2021, ereignete sich gegen 02:00 Uhr nachts auf der L 9 in Höhe „Faulenpuhl“ bei Lichtenborn eine Verkehrsunfallflucht.





Hierbei fuhr der Verkehrsunfallverursacher mit seinem PKW, vermutlich ein Mercedes-Benz in silber, älteres Modell, in den Straßengraben.



Während des Vorgangs touchierte er einen Straßenleitpfosten und zerstörte das Verkehrsschild „Vorfahrt gewähren“. Durch den Zusammenstoß dürfte erheblicher Sachschaden im Frontbereich des PKW entstanden sein.



Anschließend entfernet sich der Fahrzeugführer fluchtartig von der Unfallörtlichkeit.



Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder einen entsprechenden PKW in den folgenden Tagen feststellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



