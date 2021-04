Gerolstein und Walsdorf (ots) – Am Freitag, den 09.04.2021, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände vor dem TEDI-Markt in Gerolstein, Sarresdorfer Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte parkte ihren Pkw Audi A5, Farbe schwarz, vor dem TEDI-Markt und kaufte ein. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite an Tür und Kotflügel fest. Von dem Verursachenden fehlt jede Spur.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Verursachenden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Daun oder der Polizeiwache in Gerolstein zu melden.



Ebenfalls am Freitag, gegen 14:15 Uhr, kam es in Walsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach stießen im Verkehrskreisel der B421 / L27 ein Pkw und Motorrad leicht zusammen, nachdem die Pkw-Fahrerin den Vorrang des Motorradfahrers missachtete. Der Motorradfahrer als auch die Pkw-Fahrerin fuhren anschließend weiter. Später stellte die Pkw-Fahrerin dann einen Schaden fest und meldete sich bei der Polizeiwache Gerolstein.

Zeugen des Vorfalls im Verkehrskreisel, welche Hinwiese auf den Motorradfahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Daun oder der Polizeiwache in Gerolstein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592 / 96260

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell