Am Montag, den 15.03.2021, wurde im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr ein auf dem Parkplatz des Centershops Niederprüm geparkter Ford B-Max, Farbe grau, durch eine anderes Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per

Email (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



