Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 03:30 Uhr

Wittlich

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 25.02.2021 zwischen 16:45 und 17:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Edeka Center in Wittlich ein dort geparkter Kia Ceed vermutlich durch einen ein- oder ausparkenden Pkw am vorderen rechten Kotflügel beschädigt.