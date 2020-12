Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 10:31 Uhr

Am gestrigen Mittwochabend, gegen 19:50 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Birtlinger Straße in der Ortslage Messerich ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug.

Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Birtlingen. Durch eine Zeugin wurde ein weißer Kombi-Wagen gesehen, der mit quietschenden Reifen von der Unfallstelle flüchtete. Besagter Kombi-Fahrer erschien kurze Zeit später nochmals an der Unfallstelle, begutachtete offenbar den Schaden an dem geparkten PKW und fuhr dann wieder in Richtung Birtlingen davon. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06561-96850 an die Polizeiinspektion Bitburg.



