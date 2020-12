Archivierter Artikel vom 17.10.2020, 08:01 Uhr

Gerolstein

Verkehrsunfallflucht

Der geschädigte Fahrzeugbesitzer parkte am 16.10.2020 in der Zeit von 12:16 Uhr bis 12:23 Uhr den Pkw auf dem Parkplatz neben dem Rondell in der Brunnenstraße ab. Ein Wohnmobil stand zu dieser Zeit eine Parkreihe unterhalb vom späteren Geschädigten.