Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 19:41 Uhr

Wittlich

Verkehrsunfallflucht

Am 24.09.2020 befuhr gegen 18:54 Uhr ein motorisiertes Dreirad in Wittlich die Trierer Landstraße und hatte sich bereits links eingeordnet um in die St. Bernhardstraße abzubiegen. Hier fuhr allerdings noch ein blauer kleiner Pkw mit dem Teilkennzeichen WIL-AK.