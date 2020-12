Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 09:41 Uhr

Verkehrsunfallflucht

Bitburg / Irrel (ots) – Am vergangenen Freitag, den 28. August, wurde in der Zeit zwischen 07:45 und 16:00 Uhr, auf dem Parkplatz Auf dem Werth in Irrel ein PKW Mercedes-Benz im Frontbereich beschädigt.