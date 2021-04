Verkehrsunfallbeteiligter beschädigt Außenspiegel und flüchtet

Graach an der Mosel (ots) – PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 08.04.2021 ------------------------------------------------------------ Graach an der Mosel (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 07.04.2021, 16:00 Uhr und dem 08.04.2021, 14:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Graach an der Mosel, auf Höhe der Hausnummer 71, zu einer Verkehrsunfallflucht.