Wittlich

Verkehrsunfall zwischen PKW und Zweirad

Am Dienstag, 21.09.2021, gegen 15:25 Uhr ereignet sich an der Lichtzeichenanlage in der Kurfürstenstraße, in Höhe der dortigen ARAL-Tankstelle, ein Verkehrsunfall zwischen einem Zweirad und einem VW Golf.