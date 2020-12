Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 15:51 Uhr

Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Wohnmobil

Bernkastel-Kues OT Andel (ots) – Am 02.10.2020 kam es gegen 11:35 Uhr in der Goldbachstraße an einer Engstelle zu einem Verkehrsunfall.