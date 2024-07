Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Samstag, 06.07.2024, gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer die L 141 vom Bungert-Kreisel in Richtung Salmtal.

Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Pkw im Grünstreifen weiter, bis er gegen ein Verkehrszeichen kollidierte.

Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab über 2,5 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Pkw musste abgeschleppt werden. Das Verkehrszeichen wurde leicht beschädigt.

Während der Bergung des BMW wurde die Fahrbahn einseitig gesperrt, so dass polizeiliche Verkehrsregelungsmaßnahmen erforderlich waren.



