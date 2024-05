Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Dienstagmorgen, 21.05.2024, gegen 08.15 Uhr, bog ein 56-jähriger Lkw-Fahrer in Wittlich von der „Friedrichstraße“ in die Straße „Zum Rollkopf“ ab. Als der Lkw-Fahrer bemerkte, dass er falsch abgebogen war, setzte er mit seinem Kipper (7,5 t) zurück auf die „Friedrichstraße“ und kollidierte dort gegen einen fahrenden VW Golf.

Am Dienstagmorgen, 21.05.2024, gegen 08.15 Uhr, bog ein 56-jähriger Lkw-Fahrer in Wittlich von der „Friedrichstraße“ in die Straße „Zum Rollkopf“ ab.

Als der Lkw-Fahrer bemerkte, dass er falsch abgebogen war, setzte er mit seinem Kipper (7,5 t) zurück auf die „Friedrichstraße“ und kollidierte dort gegen einen fahrenden VW Golf.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR, der Lkw wurde nicht beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme wurde beim Lkw-Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab über 2 Promille.

Dem Lkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.



