Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin kam in einer leichten Kurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier mit dem in Fahrtrichtung Metterich fahrenden Fahrzeug. Am diesem Unfallfahrzeug dürften Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite entstanden sein. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.



