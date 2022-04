Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Bitburg-Matzen

Am 23.04.2022 ereignete sich gegen 01:20 Uhr auf der B 257 in Höhe Bitburg-Matzen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand.



Gegen 01:20 Uhr befuhr eine 24-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die B 257 von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Bitburg-Erdorf. In Höhe der Ortslage Bitburg-Matzen geriet die Fahrzeugführerin in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei der 24-Jährigen eine Alkoholisierung von unter 1 Promille feststellen.

Durch die Kollision der Fahrzeuge entstand an beiden Fahrzeugen ein deutlicher Sachschaden. Zudem wurde ein Unfallbeteiligter leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde gegen die Unfallverursacherin ein Strafverfahren eingeleitet. Zu Beweiszwecken erfolgte eine Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang erfolgen durch die Polizeiinspektion Bitburg.

Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Bitburg und die Straßenmeisterei Kyllburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell