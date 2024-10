Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 19.10.2024, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich auf der L155 bei Neumagen-Dhron (OT: Papiermühle) ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Der alkoholisierte 69-jährige PKW-Führer verlor nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet so auf eine neben der Fahrbahn befindliche Wiese. Dort überschlug sich der PKW mehrmals. Der Fahrer und einzige Insasse des PKWs wurde leichtverletzt und zwecks weiterer Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten und die vorläufige Entziehung angeregt.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Neumagen-Dhron, der Wehrleiter der VG Bernkastel-Kues, ein Rettungswagen, ein Notarzt mit Hubschrauber, die Straßenmeisterei Thalfang sowie die Polizei Bernkastel-Kues.



