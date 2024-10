Am 11.10.2024, um ca. 13:40h, kam es auf einem Feldweg nahe der Ortslage Burgen zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Die alleinbeteiligte 62-jährige PKW-Fahrerin wollte auf einem Feldweg in den Weinbergen rückwärtsfahren, hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte einen kleinen Abhang hinunter. Die alkoholisierte Frau wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es ist zu keinem fremden Sach- oder Personenschaden gekommen.



Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt.



Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Burgen, Mülheim, Kues, der Wehrleiter der VG Bernkastel-Kues, Rettungskräfte sowie die Polizei Bernkastel-Kues.



