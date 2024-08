Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Abend des 10.08.2024 befuhr ein 50-jähriger Mann aus der VG Gerolstein die Gerolsteiner Straße in Pelm.

In Höhe der Abfahrt in Fahrtrichtung Gees kollidierte der Pkw mit der dortigen Bordsteinkante, sodass die vordere rechte Achse stark beschädigt wurde.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten Beamte der Polizei Daun eine Beeinflussung durch Alkohol feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,8 Promille.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurde der Führerschein sichergestellt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell