Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Arzfeld befuhr mit seinem PKW die B410 in Fahrtrichtung Daleiden, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte hierbei gegen ein Verkehrszeichen und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Beim Fahrzeugführer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.



Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Irrhausen und Daleiden, ein Rettungswagen des DRK und zwei Streifen der Polizeiinspektion Prüm.



