Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Eine 63jährige Radfahrerin aus einer Mittelmoselgemeinde befuhr in Bernkastel-Kues mit ihrem Rad die L 47 (Nikolausufer), von Lieser kommend, in Richtung Bernkastel.

Auf Höhe des Anwesens Nikolausufer 1 hielt sie an, da sie anschließend fußläufig die Straße überqueren wollte. Ein 51jähriger PKW Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die L 47 in gleiche Richtung. Als er an der stehenden Radfahrerin vorbei fuhr, streifte er diese mit dem rechten Außenspiegel. Hierbei verletzte sich die Radfahrerin leicht am linken Oberarm.

Die Hinzuziehung eines RTW lehnte sie ab.



Bei dem PKW Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,97 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.



